Онлайн-инвестиции оставили без денег молодую петрозаводчанку

В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что пыталась получить дополнительный доход и потеряла деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей написал некий мужчина, который предложил зарабатывать на онлайн-инвестициях. Петрозаводчанка доверилась незнакомцу и стала четко выполнять инструкции. В итоге она перевела на неизвестные счета 191 тысячу рублей, но ничего не получила взамен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

