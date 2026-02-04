04 февраля 2026, 11:00
Онлайн-инвестиции оставили без денег молодую петрозаводчанку
Аферисты украли накопления у 23-летней жительницы карельской столицы
Фото: Shopify
В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что пыталась получить дополнительный доход и потеряла деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, ей написал некий мужчина, который предложил зарабатывать на онлайн-инвестициях. Петрозаводчанка доверилась незнакомцу и стала четко выполнять инструкции. В итоге она перевела на неизвестные счета 191 тысячу рублей, но ничего не получила взамен.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.
