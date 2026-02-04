Посадившему самолет в Сибири пилоту предложили работу в Азии

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, получил предложение от азиатской авиакомпании, сообщает РИА Новости.

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду»,

– сказал собеседник агентства.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска. Пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.

Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. По информации источника, у перевозчика нет финансовых претензий к пилоту. Сам Сергей Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета.