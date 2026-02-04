В СИЗО в Карелии улучшились жилищные условия

В следственном изоляторе №2 в Сегеже отремонтированы камеры для лиц, находящихся под стражей, сообщили в республиканском УФСИН.

По данным источника, в 11 камерах оштукатурены и окрашены стены, потолки, напольные покрытия, произведена замена кафельной плитки в санитарных узлах и зонах для умывальников, обновлено сантехническое оборудование, установлены пластиковые окна, проведено горячее водоснабжение. На ремонт потрачено около одного миллиона рублей.

Сообщается, что во всех колониях проведены работы по обеспечению горячей водой общежитий для проживания осуждённых, восстановлению крыш и замене систем водоотвода.

В текущем году планируется провести ремонтные работы в медчастях, аптеках, столовых, пищеблоках, пекарнях, складах и овощехранилищах.