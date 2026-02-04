04 февраля 2026, 10:35
72-летнюю женщину увезли с места ДТП на Ригачина в больницу
Автомобили «Ниссан» и «Киа» накануне днем не поделили улицу в Петрозаводске
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Две иномарки столкнулись на улице Ригачина в Петрозаводске. В дорожной полиции назвали причину ДТП.
Авария произошла 3 февраля в 15:45 в районе дома № 66-а по улице Ригачина. По официальным данным, 48-летняя водитель автомобиля Nissan неправильно выбрала скорость, не учла ни дорожные, ни погодные условия и столкнулась с автомобилем «Киа».
В результате дорожного инцидента, травмирована 72-летняя женщина-пассажир автомобиля «Киа». Пострадавшую госпитализировали в республиканскую больницу скорой помощи.
