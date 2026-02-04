Россиянку покусали комары в отпуске и заразили лихорадкой чикунгунья

Отдохнувшая на Сейшелах туристка из России заболела лихорадкой чикунгунья. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуацию держат на контроле.

Туристку во время отдыха кусали комары, репеллентами она не пользовалась. Женщина вернулась в Москву, ее госпитализировали.

«Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора»,

- отмели в федеральной службе по надзору.

В Роспотребнадзоре заверяют, что риск распространения лихорадки чикунгунья в нашей стране минимален, поскольку она передается через укусы инфицированных комаров, а не от человека к человеку.

Заболевание распространено в Юго-Восточной Азии, Индии, в Африке, Центральной и Южной Америке.

Чикунгунья вызывает лихорадку и боль в суставах, среди других симптомов: отеки суставов, боль в мышцах, головная боль, тошнота, усталость и сыпь.

