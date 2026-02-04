Якутский боец ожил по дороге в морг

Участник СВО из Якутии Дьулустаан Иванов получил ранение. Врачи решили, что он мертв, но по дороге в морг он очнулся, сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

В декабре 2022 года во время строительства блиндажа мужчина был ранен. Пуля попала в спину, повредив спинной мозг, печень, легкие и кишечник. Бойца доставили в полевой госпиталь. Во время операции у него остановилось сердце. Медики зафиксировали смерть и начали подготовку к перевозке тела в морг. Спустя некоторое время пациент открыл глаза.

От неожиданности находившаяся рядом медсестра потеряла сознание, а бойца срочно отправили на операционный стол.

По словам мужчины, во время клинической смерти он видел, что лежит на больничной кровати, и к нему в палату вошел старик с белой бородой и золотым крестом на головном уборе.

«Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: «Тебе еще рано»,

— вспоминает боец.

После всего произошедшего мужчина решил креститься, таинство прошло в больничной палате.