Мэрия проверила безопасность нового детского сада в Петрозаводске

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают инспектировать образовательные учреждения города на предмет антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня комиссия проверила детский сад №4 на Кукковке. Он открыл свои двери для воспитанников 1 июня.

В ходе инспектирования специалисты оценили пропускной и внутриобъектовый режимы, оснащение зданий системами видеонаблюдения, работу охранной сигнализации и оповещения.

В мэрии пообещали продолжить проверки в учебных заведениях. Фото администрации Петрозаводска