10 июня 2021, 19:01
Мэрия проверила безопасность нового детского сада в Петрозаводске
Специалисты оценили готовность детского сада №4 к внештатным ситуациям
Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают инспектировать образовательные учреждения города на предмет антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Сегодня комиссия проверила детский сад №4 на Кукковке. Он открыл свои двери для воспитанников 1 июня.
В ходе инспектирования специалисты оценили пропускной и внутриобъектовый режимы, оснащение зданий системами видеонаблюдения, работу охранной сигнализации и оповещения.
В мэрии пообещали продолжить проверки в учебных заведениях. Фото администрации Петрозаводска