Продолжается запись детей в спортивно-оздоровительный лагерь

Карельское региональное отделение федерации всестилевого каратэ России приглашают спортсменов от 5 до 17 лет в спортивно-оздоровительный лагерь. Занятия будут проходить на базе Центра Боевых Искусств (ул. Кирова, 2).

В течение лета планируется 4 смены:

С 14 по 25 июня, с 28 июня по 9 июля, с 12 июля по 23 июля, с 27 июля по 6 августа.

Продолжительность смены две недели. Занятия будут проходить с 9 до 17 часов по будням, суббота, воскресенье - выходные дни.

В лагерь приглашаются не только спортсмены, занимающиеся каратэ, но также все желающие поддержать себя в хорошей физической форме и с пользой провести лето вместе со своими друзьями!

В плане мероприятий - спортивные игры: футбол, баскетбол, настольный теннис и пр., легкоатлетическая подготовка, конкурсы, упражнения и игры развивающие память, интеллект и кругозор.

Питание двухразовое в ресторане.

В лагере будет проводится всестороннее тестирование для зачисления в группы каратэ на следующий учебный год.

Все вопросы по телефону: 89114054980 - Максим Витальевич Столбовой (Председатель Карельского отделения федерации всестилевого каратэ России, Мастер спорта по всестилевому каратэ, 5 Дан каратэ Сётокан).

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