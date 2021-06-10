Жителям Карелии расскажут о пенсионных правах

Во вторник, 15 июня, Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам учета сведений о пенсионных правах и трудовой деятельности граждан. С жителями Карелии будет общаться заместитель управляющего Отделением Ирина Каратай.

Все желающие могут звонить с 11 до 12 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото infokam.su