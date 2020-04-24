Меньше половины россиян сохранили полную зарплату на карантине

Только 45% россиян продолжили получать заработную плату в полном объеме, несмотря на нерабочие дни, объявленные на фоне карантина, введенного из-за коронавируса.

Такие данные показал онлайн-опрос аналитического центра «Авито Работа» среди 5 тыс. представителей массовых профессий со всей страны, пишут «Известия». Опрос посвящен реакции работодателей на продление режима нерабочих дней до 30 апреля.

Зарплату урезали 18% опрошенных, 16% респондентов отправили в неоплачиваемый отпуск, еще 5% работников уже сократили. Отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск смогли себе позволить очень немногие работодатели. Лишь 3% опрошенных работников получили оплачиваемые отпуска.

Из тех сотрудников, что перешли на дистанционный режим работы, 28% столкнулись с сокращением зарплат. Из этой категории работников в отпуск отправили 1%, также всего 1% таких людей подпали под сокращения. В неоплачиваемый отпуск отправили в основном тех, кто никак не может продолжать работу (1%).

Больше всего опрошенных, сохранивших зарплату, находятся в Приволжском и Сибирском федеральных округах (по 50%). При этом в Сибирском федеральном округе многие перешли на дистанционную работу (24%), столько же — в Северо-Западном (24%), догоняет их Центральный федеральный округ (23%).