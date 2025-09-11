Медведев предупредил Финляндию о крахе при противостоянии с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», в которой дал оценку нынешней внешней политике Финляндии в контексте долгой истории соседства с Россией.

В частности, он рассуждает над комментарием финского премьер-министра, который назвал судебный процесс о признании геноцидом преступлений, совершенных финскими оккупантами в Карелии, «безосновательным» и «пропагандистской игрой».

Можно сказать только одно. Такие заявления — это очередная вопиющая попытка перекроить историю. Если так, понятна логика русофобских действий администрации А. Стубба, иррационально толкающей страну в бездну возможного военного конфликта. Однако, строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa — что заказываешь, то и получаешь,

— написал Медведев.

Также в своей статье зампредседателя Совбеза провел параллели с историей Великой Отечественной войны и отдельно остановился на судьбе Карелии в период оккупации. Медведев отмечает, что финские власти по итогам Великой Отечественной не понесли заслуженного наказания в Нюрнберге только благодаря политической воле СССР.

Напомним, что в июле 2022 года Дмитрий Медведев лично посетил карельско-финляндскую границу, где рассказал журналистам о реакции России на вступление Финляндии в НАТО.

Они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса — умеренный или полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги. Реакция России на все эти события будет необходимой и достаточной. Уверен, что мы сможем защитить интересы нашей страны, обеспечить безопасность наших граждан необходимыми средствами,

— рассказал по итогам рабочей встречи Дмитрий Медведев.

Фото Сергея Юдина, ИА «Республика»