Матери погибшего на Украине жителя Карелии вручили Орден Мужества

Погибший в ходе спецоперации на Украине житель Карелии Игорь Колосов был посмертно награжден Орденом Мужества. Сегодня, 6 сентября, в администрации Питкярантского района награду получила мать военнослужащего Галина Александровна, сообщает официальный паблик района.

Игорь Колосов погиб на Украине 21 июня. Ему было 34 года. Как отмечается в сообщении районной администрации, после срочной службы в армии Игорь заключил своей первый контракт на три года. Затем работал на железной дороге, а в 2016 году вернулся в Вооруженные силы.

Сейчас изготавливается мемориальная доска, которая будет установлена на здании школы в Питкяранте, где учился военнослужащий. Фото администрации Питкярантского района