10 сентября 2025, 08:30
Общество

Массовый рейд ГАИ пройдет сегодня в Петрозаводске

Соблюдение правил перевозки детей проверят в карельской столице
Рейд ГАИ
Фото ГАИ

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Автомобилистов просят не пренебрегать безопасностью маленьких пассажиров. Водителям следует строго соблюдать нормы ПДД.

Инспекторы напомнили, что за нарушение правил перевозки детей полагается штраф в размере 3000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что два человека госпитализированы после ДТП на трассе «Кола» в Карелии.

