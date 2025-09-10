Массовый рейд ГАИ пройдет сегодня в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Автомобилистов просят не пренебрегать безопасностью маленьких пассажиров. Водителям следует строго соблюдать нормы ПДД.

Инспекторы напомнили, что за нарушение правил перевозки детей полагается штраф в размере 3000 рублей.

