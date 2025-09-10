Двое госпитализированы после вылета автомобиля с трассы «Кола»

Во вторник в 16 часов на 511-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 40-летний водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете в разбитом виде.

В аварии травмы получили водитель и 37-летний пассажир. Оба были госпитализированы.

