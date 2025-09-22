Масштабные учения ВВС стартуют в Финляндии

В Финляндии стартовали масштабные учения Военно-воздушных сил. Об этом сообщает Yle.

По данным источника, в тренировочных оборонных мероприятиях примут участие около 50 самолетов и более тысячи военнослужащих. Учения будут длиться неделю. К финским военным присоединятся их коллеги из Дании и Швеции.

На учениях будут задействованы основные финские аэропорты и авиабазы в северной и западной части Суоми. В зону проведения мероприятия попадет большая территория страны - от Лапландии до Ювяскюля, от Вааса до Куопио.

Ранее в начале сентября в Суоми прошли военные учения, на которые приехали американцы.