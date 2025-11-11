Магнитная буря не на шутку разыграется на Земле

Еще один мощный за эту неделю геошторм обрушится на Землю. С вероятностью до 90% магнитная буря будет бушевать 11 и 12 ноября.

Магнитосфера начнет накаляться ближе к шести часам вечера вторника, а после сформируется в настоящую бурю, к утру среды добравшись до уровня G3, что считается сильной бурей. 13 ноября магнитосфера еще не успокоится.

Особенно чувствительные люди в периоды магнитных бурь могут ощущать головные боли, ломоту в суставах, быстро уставать, плохо засыпать, у некоторых может скакать артериальное давление, кто-то может стать более раздражительным и тревожным.

Метеочувствительным рекомендуют следить за питанием, пульсом и давлением, употреблять больше чистой воды, соблюдать режим дня, проветривать помещение, снизить стресс, больше гулять на свежем воздухе.