Магазин в Петрозаводске накажут за нарушение антиковидных мер

В Петрозаводске прошел внеплановый рейд по объектам торговли на предмет соблюдения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. На определенные заведения пожаловались жители города, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе инспектирования персоналу объектов торговли напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты, санитайзеров, соблюдения социальной дистанции.

В одном из магазинов были выявлены нарушения. Продавцы обслуживали покупателей без масок и перчаток, в торговом зале не был организован контроль за соблюдением покупателями масочного режима. Специалистами составлен соответствующий акт, начато административное расследование.

В мэрии пообещали продолжить рейды. Фото администрации Петрозаводска