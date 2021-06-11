В Речном училище Петрозаводска открылся музей БОПа

В Петрозаводском речном училище открылся музей БОПа. Музейная экспозиция об истории речного флота Карелии – проект руководства Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова» и депутата Петросовета Елизаветы Васильевой.

Торжественная презентация, в которой приняли участие замминистра образования и спорта РК Наталья Кармазина, руководство и педагоги Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова» (приемника Петрозаводского речного училища), ветераны Беломорско-Онежского пароходства, состоялась накануне.

Это второй проект, который реализуется под патронажем благотворительного фонда «Основа», специалистов Центра Воинской Славы Петрозаводска и его руководителя Елизаветы Васильевой. Открытие музея, основу экспозиции которого составят редкие фотографии и документы, образцы навигационного оборудования, модели кораблей и другие экспонаты, рассказывающие об истории речного флота республики, запланировано в 2023 году и будет приурочено к 60-летию создания в Петрозаводске образовательного учреждения, занимающегося подготовкой специалистов в области водного транспорта. (Видео)