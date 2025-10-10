Магазин техники дважды пострадал от вора в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина техники, расположенного в одном из торговых центров. Они рассказали о краже товара, ущерб составил почти 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 49-летний мужчина, который ранее был судим. Он признал вину. Горожанин рассказал, что в первый раз приметил в зале коробку с беспроводными наушниками стоимостью 38 тысяч рублей. Он незаметно спрятал товар и вынес его без оплаты. Через десять дней мужчина совершил аналогичную кражу в том же магазине. Похищенные товары он продал.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

