Люди не могут дышать из-за вечного дыма в Петрозаводске

В Петрозаводске появилась еще одна вонючая точка напряжения. От дыма, грязи и опилок страдают люди в районе Сулажгорский Кирпичный завод.

В нашу редакцию с просьбой рассказать о проблеме обратился местный житель. Спокойно жить и дышать свежим воздухом людям не дает пилорама и идущий из трубы котельной дым. Сажа оседает повсюду.

Местные беспокоятся и за детей из-за активного движения грузовиков, которые подъезжают к предприятию. Грунтовая дорога из-за активного движения грузовиков также вся в ямах.

«Пилорама на СКЗ, проезд Кирпичный, не дает покоя жителям. Постоянная грязь, повсюду опилки. Из-за фур, которые приезжают на погрузку, домой не проехать. Дети приходят домой, как свиньи грязные. Во дворе постоянно дым, дома даже не проветрить. Надоело это до чёртиков. К хозяину обращались исправить ситуацию. Он отмахивается, говорит, что это не его. На улице живут многодетные семьи, инвалиды, жена и дети участника СВО»,

- рассказал мужчина.

Он предположил, что земельные участки, предназначенные для строительства индивидуальных домов, а также складов, были выкуплены у собственников хозяином пилорамы. Теперь же страдают люди.