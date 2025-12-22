22 декабря 2025, 12:33
Людей утром эвакуировали из горящего здания в Карелии
Десять пожарных спасали жильцов дома в Сегеже
Фото четвертого отряда ФПС по РК
Сегодня в 8:19 в Сегеже на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме в Интернатском переулке. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по РК.
На место выехали несколько единиц техники и десять специалистов. В процессе тушения пожарными эвакуированы из здания четыре человека. Никто не пострадал. С огнем удалось справиться.
Причину возгорания еще предстоит определить.
