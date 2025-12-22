Людей утром эвакуировали из горящего здания в Карелии

Сегодня в 8:19 в Сегеже на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме в Интернатском переулке. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по РК.

На место выехали несколько единиц техники и десять специалистов. В процессе тушения пожарными эвакуированы из здания четыре человека. Никто не пострадал. С огнем удалось справиться.

Причину возгорания еще предстоит определить.

Ранее сообщалось о том, что российский генерал погиб при взрыве автомобиля в Москве.