Лошадь погибла после аварии в Сортавальском районе

В Сортавальском районе иномарка задавила выскочившую на дорогу лошадь. Животное погибло. ДТП произошло в районе поселка Реускула, сообщает «Карелфорния News» со ссылкой на «ЛахденпохьЯ-Навсегда!».

По сообщению паблика, автомобиль BMW помяло, в машине сработали подушки безопасности, водитель серьезно не пострадал.

Также сообщается, что в окрестностях населенного пункта свободно бродит табун лошадей. Водителей просят быть крайне внимательными, так как животные выходят на дорогу. (фото на главном: unsplash.com, Michelle Tresemer, «ЛахденпохьЯ-Навсегда!»)