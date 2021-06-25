Ливни и грозы местами ожидаются в Карелии в субботу

Завтра, 26 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, утром и днем гроза. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +18, +20°С, днем +24, +26°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°С, по южным районам +15, +20°С, днем +20, +25°С, по южным районам +25, +30°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +25, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото photosight.ru