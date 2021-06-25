Сегодня в Карелии будет чуть прохладнее

Сегодня, 25 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +26, +28°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозах с порывами до сильного. Температура воздуха +20, +25°С, на юге +25, +30°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +23, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +24, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото twimg.com