Центробанк расширил тарифный коридор ОСАГО в России

ЦБ России объявил о расширении тарифного коридора ОСАГО. Теперь страховщики смогут назначать цену за полис автогражданки более гибко, причем в довольно широком диапазоне, сообщает издание «Коммерсантъ».

Для большинства частных владельцев легковых автомобилей приготовлено расширение коридора на 10%, для юрлиц — на 20%, для такси — на 30%.

ЦБ подготовил проект указания, которое даст больше свободы страховщикам в установлении цены обязательного полиса. Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, предполагается расширить тарифный коридор в среднем на 11%.

Для физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и вниз. Если сейчас базовая ставка ОСАГО может колебаться от 2 746 руб. до 4 942 руб., то по новым правилам в этой группе минимальная ставка будет 2 471 руб., а максимальная уже 5 436 руб.

По словам В. Чистюхина, изменения тарификации позволят применять более низкий тариф в отношении аккуратных водителей и более высокий – к нарушителям ПДД.

Указание ЦБ начнет действовать 24 августа, одновременно с вступлением в силу поправки в закон об ОСАГО. Базовая ставка теперь будет определяться страховщиком для каждого автовладельца еще более индивидуально, в зависимости от его риск-профиля.

Помимо факторов, напрямую установленных в законе (таких, например, как наличие грубых нарушений ПДД), страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства, например год выпуска транспортного средства и его пробег, семейное положение водителя, и наличие у него детей. Будут учитываться установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы.

В ЦБ не опасаются повального роста тарифов ОСАГО после вступления в силу нового указания, ссылаясь на положительный опыт первой волны их индивидуализации:

«Как показывает опыт первого этапа, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%»

Кроме того, новый нормативный акт Центробанка официально запретил страховщикам учитывать при тарификации ОСАГО расу клиентов, их национальность, вероисповедание или отношение к религии, принадлежность к политическим партиям и служебное положение.