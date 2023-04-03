Лекарства и предметы быта были отправлены из Карелии в зону СВО

В субботу, 1 апреля, на базе регионального отделения Комитета семей воинов Отечества состоялась погрузка необходимых вещей, медикаментов и адресных посылок карельским военнослужащим в зоне спецоперации. По словам председателя Комитета Алены Олихейко, часть вещей будет передана военным, часть - мирным жителям.

В погрузке приняли участие воспитанники детско-юношеского движения казачьего юнармейского отряда. Среди них была и дочь находящегося в зоне СВО атамана из Петрозаводска Наура Гокинаева, Ника Гокинаева. Вместе с мамой они передали Науру медицинские приспособления и необходимые вещи.

«Сегодня мы загружаем грузовик, чтобы отправить нашим солдатам пропитание, вещи, какие-то приспособления, чтобы им помочь», - рассказывает один из воспитанников «Юнармии».



В формировании груза приняли участие благотворительные фонды, общественные организации и меценаты. Последним за помощь были выданы благодарственные письма от Заксобрания Карелии.

«Это реальный труд десятков, сотен людей, которые собирают пожертвования, которые собирают вещи, которые упаковывают их, грузят, распределяют на месте. И всем им хочется сказать слова большой благодарности. Самая крупная вещь, которая сегодня уедет, – операционный стол, который куплен на пожертвования бизнесмена Касумова Рзе Масима Оглы. Он поможет лечить раненых, заболевших и представителей органов силовых структур», – рассказал депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец.

Напомним, что прием гуманитарной помощи ведется на базе Карельского отделения Комитета семей воинов Отечества по адресу: пр. Ленина, д. 4. Все вопросы можно задать по телефону председателю комитета Алене Олихейко по номеру +7-921-016-69-25. // Фото: vk.com/ksvo.karelia?w=wall-211353869_61