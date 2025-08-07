07 августа 2025, 09:43
Легковой автомобиль протаранил остановку с людьми
В Петербурге одна женщина погибла на месте, вторую госпитализировали
фото стопкадр
В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга влетел в остановку, в результате ДТП погиб человек, еще один пострадал.
Авария произошла рано утром 7 августа на проспекте Ленина в Красном Селе. Автомобиль «Киа Рио» влетел в остановку, на которой находились две женщины. Одна из них, 1985 года рождения, погибла на месте. Вторую женщину, 71 года, госпитализировали, состояние тяжелое.
35-летний водитель каршеринга пытался сбежать, но его задержали и доставили в отделение. После аварии полиция возбудила уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»