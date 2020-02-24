Куда пойти сегодня? Рекомендация «Птз Говорит»

Сегодня муниципальные библиотеки приглашают посетить презентацию выставки творческих работ и поиграть в настольные игры, созданные по сюжетам эпоса «Калевала». Подробная программа здесь (6+).

До 23 февраля в Музее изобразительных искусств будет работать персональная выставка карельского художника Юрия Трофимова «Краски времени». Юрий Васильевич – участник творческих выставок художников как в Республике Карелия, так и за ее пределами, заслуженный работник культуры Республики Карелия (1990), член Творческого Союза Художников России (2002).

Сегодня его работы входят в собрания многих российских и зарубежных музеев. В этом году Юрию Васильевичу исполняется 80 лет.

Задача выставки – представить творчество художника с разных точек зрения. Живописец работает в различных жанрах: натюрморт, портрет, жанровая композиция (0+).

До 29 февраля в Художественной галерее «Дом куклы» имени Татьяны Калининой можно полюбоваться выставкой мастериц студии «Шелковый сад» – «Отыщи в себе радость». На выставке представлено более 70 работ в техниках вышивка лентами, «крестиком», бисером, гладью, а также интерьерные куклы, предметы декора (0+).

Выставка фотографий «Гран-при по-русски» открыта в Городском выставочном зале Петрозаводска. На ней представлены около 500 репортажных снимков российских и советских фотожурналистов — лауреатов и призеров конкурса «World Press Photo» с 1955 по 2019 год.

На фотографиях отражена более чем полувековая история нашей страны, показаны различные события, которые происходили в мире в этот период, портреты известных личностей, государственных деятелей, спортивные победы и жизнь обычных людей.

И, кстати, вход бесплатный! (12 +)