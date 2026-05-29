30 мая 2026
Кто попадет на "Воздух Карелии" бесплатно

Организаторы фестиваля рассказали, какие категории граждан смогут воспользоваться льготой (0+)

«Воздух Карелии» - семейный фестиваль, объединяющий целые поколения.

Бесплатный вход на фестиваль предоставляется:

- всем детям до 10 лет
- детям до 14 лет из многодетных семей
- всем медалистам-выпускникам 2024 года
- инвалидам-опорникам с сопровождающим.

Для бесплатного входа на фестиваль указанным категориям граждан потребуется подтверждающий документ. По доброй традиции, на фестивале в этом году вновь будет установлен специальный подиум с пандусом для инвалидов-опорников. Несовершеннолетние дети допускаются на фестиваль в сопровождении взрослых.

Участникам СВО и их семьям будут предоставлены льготы, о которых организаторы детально расскажут позже в группе фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке Главы Карелии Артура ПарфенчиковаПрезидентского фонда культурных инициатив и компании Politek.

