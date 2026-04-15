История 140 миллионов, или «чистый отток» в пользу директора

Текст, фото: Антонина Кябелева

Жители республики, доверившиеся строительной фирме ООО «Амперия», и раньше не очень доверяли объяснениям учредителя и директора компании Владислава Морозова о том, что он не смог выполнить свои обязательство перед клиентами из-за резкого подорожания стройматериалов и услуг. Недавно на официальном сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц была опубликована информация, во многом объясняющая, что же на самом деле произошло с деньгами граждан, которые заплатили ООО «Амперия» за строительство домов.

Весной 2025 года наше издание подробно рассказывало о ситуации, сложившейся вокруг компании «Амперия». Десятки семей из Карелии, включившиеся в программу государственной поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и получившие льготные кредиты на возведение домов, остались у разбитого корыта.

Ипотеку по программе господдержки ИЖС можно было взять при условии, что застройщик имел аккредитацию в банке. ООО «Амперия» отвечала всем необходимым требованиям. Не подозревавшие подвоха граждане брали ипотеку в банках под сравнительно небольшие проценты и заключали с компанией «Амперия» договоры на строительство домов. По словам потерпевших, 90% кредитных средств сразу же перечислялись застройщику. Таковы были условия договора.

В дальнейшем для многих клиентов фирмы «Амперия» наступал период бесконечной нервотрепки. Сроки завершения строительства под разными предлогами откладывались, граждан убеждали заключать с компанией допсоглашения, передвигая сдачу объектов на более позднее время. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Некоторые получили дом без окон, но хотя бы под крышей. Сложнее было тем, кто вместо готового жилого дома мог любоваться разве что частью его каркаса.

В договоре с банком был прописан четкий срок, который отводился на строительство дома и оформления его в залог банку. Обычно он составлял два года. Но лишившись кредитных средств и оставшись один на один с долгостроем, граждане оказывались в тупиковой ситуации. Самое страшное, что при неисполнении условий договора банк имеет право пересмотреть ставку по кредиту, естественно, в сторону увеличения.

Жертвам ООО «Амперия» удалось объединиться и в июне 2025 года принять участие в состоявшейся в Госдуме встрече, где обсуждались проблемы граждан, пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Уже тогда было очевидно, что история с ООО «Амперия» - это не карельская, а общероссийская проблема.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Карелии ввел в отношении компании «Амперия» процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Михаил Королев, который провел проверку на наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. В конце марта 2026 года был опубликован официальный отчет временного управляющего.

Королев проанализировал деятельность ООО «Амперия» с 2020 по 2025 год.

«По сводной банковской информации по счетам ООО «Амперия» за период с 06.09.2019 по 08.07.2024 в адрес Морозова Владислава Александровича отражены перечисления денежных средств на сумму 166 590 230, 84 руб., при этом поступления денежных средств от Морозова В.А. в адрес должника составили 25 840 969,35 руб. Соответственно, по сводным данным фиксируется чистый отток денежных средств в пользу Морозова В.А. в размере 140 749 261,49 руб.»,

- сказано в отчете управляющего.

Одновременно Королев отмечает, что он так и не получил от руководителя компании полного пакета первичных оправдательных документов, который бы позволил установить «хозяйственную цель, размер фактически произведенных расходов».

«Кроме того, сводная информация по банковским операциям содержит значительный объем банковских комиссий, связанных с перечислениями денежных средств физическим лицам, обслуживанием счета и операциями вывода средств. Такие обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о противоправности каждой конкретной операции, однако в совокупности с массовыми перечислениями в адрес руководителя и отсутствием подтверждающей первичной документации усиливают вывод о нетипичном для добросовестного хозяйственного оборота характере движения денежных средств»,

- считает Королев.

По его оценке, предварительно установленный чистый отток денежных средств в пользу Морозова составляет более 140 миллионов рублей. Временный управляющий сделал вывод о том, что в истории с ООО «Амперия» имеются признаки преднамеренного банкротства.

Граждане, которые пострадали от действий ООО «Амперия», неоднократно обращались в правоохранительные органы, но получали ответы, что фактов мошенничества не обнаружено.

Между тем Владислав Морозов является одним из учредителем ООО «Домточка», которое было зарегистрировано в марте 2023 года в Петрозаводске. Основной вид деятельности — производство сборных деревянных сооружений. По сведениям, предоставленным редакции экспертами ИАС Seldon.Basis, ООО «Домточка» имеет долги по открытым исполнительным производствам в размере 1,81 миллиона рублей, а ООО «Амперия» - на сумму более 73 миллионов рублей.