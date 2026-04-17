Снег и дождь в небольшом количестве обещают в Карелии в субботу

В субботу, 18 апреля, в Петрозаводске синоптики гидрометцентра прогнозируют осадки. Установится облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2, днем тоже свежо до +4, +6 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, местами подморозит до -5, днем +4, +9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем +8;

В Кондопоге ночью -2, днем +5;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +5;

В Олонце ночью -6, днем +8;

В Пудоже ночью -5, днем +7;

В Сегеже ночью -6, днем +5;

В Сортавале ночью -3, днем +8;

В Суоярви ночью -4, днем +6.

