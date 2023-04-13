Корь может вызвать новую эпидемию в России

В последние месяцы Россия столкнулась с резким увеличением заболеваемости корью. Согласно заявлениям доктора Александра Мясникова, данное заболевание представляет серьезную угрозу для населения страны и может стать причиной новой эпидемии, сообщает fedpress.ru.

Если в 2022 году было зафиксировано всего 114 случаев заражения, то с начала 2023 года число заболевших выросло до 749. Это значительный прирост, который может свидетельствовать о начале эпидемии.

Корь является одним из самых опасных вирусных заболеваний, которые могут повлечь за собой серьезные осложнения и даже смерть. Несмотря на то что вакцины от кори существуют уже более 50 лет, движение антивакцинаторов во всем мире, и в России в частности, по-прежнему оказывает негативное влияние на коллективный иммунитет и способствует распространению заболевания.

Доктор Мясников отмечает, что корь является самым контагиозным вирусом на планете и передается даже через дыхание. Врач напоминает, что единственный способ предотвратить распространение заболевания - это вакцинация. Две прививки от кори являются эффективной профилактикой и помогут защитить от этого опасного недуга.

Однако не только в России наблюдается угроза новой эпидемии кори, но и во всем мире. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеревалась покончить с этим острым вирусным заболеванием, но это не удалось из-за размывания коллективного иммунитета, вызванного движением антивакцинаторов.

Медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию от кори. Наиболее уязвимы к заболеванию дети, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой. Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит и высыпания на коже.

Врачи и эксперты по здравоохранению напоминают, что вакцинация является безопасной и эффективной защитой от кори и других инфекционных заболеваний. Согласно ВОЗ, вакцинация от кори предотвратила около 21,1 миллиона смертей в период с 2000 по 2017 год. // Фото: Алена Матвеева.