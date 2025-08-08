Компания получила штраф, когда попыталась ускорить работу

В Новгородской области представитель компании дал взятку, чтобы ускорить процесс выгрузки материалов. За это организацию оштрафовали на 500 тысяч, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представитель компании передал 109 тысяч рублей начальнику пункта технического обслуживания вагонов. Последний должен был поспособствовать ускоренной отгрузке лома черных металлов с железнодорожных составов.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ - незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Суд постановил обвинительные приговоры в отношении взяткополучателя и взяткодателя. © «Петрозаводск говорит»