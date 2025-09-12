Количество автобусных рейсов между Сегежей и Надвоицами увеличат

В настоящее время администрацией Сегежского округа обеспечено регулярное автобусное сообщение по муниципальному маршруту № 102 «г. Сегежа – пгт Надвоицы – д. Каменный Бор». В «летний» период 2025 года по данному маршруту ежедневно выполняется 3 оборотных рейса в утреннее, дневное и вечернее время. В целях повышения качества и безопасности перевозок пассажиров автоперевозчик – ООО «Сенат» – с августа 2025 года использует на данном направлении комфортабельный автобус среднего класса марки Хагер на 35 посадочных мест, общей вместимостью 50 пассажиров.

С 1 октября, после прекращения движения пригородного поезда Сегежа – Надвоицы, администрацией Сегежского муниципального округа совместно с автоперевозчиком планируется внесение изменений в расписание движения автобусов маршрута № 102, а именно – увеличение количества рейсов до 5-ти в день.

В ходе совещания, которое проводилось в Законодательном Собрании, руководитель транспортной компании Виталий Логинов сообщил о решении предоставить 50-процентную скидку на билеты для студентов «Северного колледжа».

Напомним, маршрут следования автобуса проходит по автомобильной дороге регионального значения Кола – Надвоицы – Сегежа, отремонтированной в 2022-2023 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (с 2025 года – нацпроект «Инфраструктура для жизни») и через реконструированный в 2023 году Майгубский мост. После реконструкции ширина моста увеличилась с 8,8 до 11,03 м, а его длина увеличилась с 113,6 до 124,8 пог.м. Модернизированный мост рассчитан на современные нагрузки и большой срок службы.

Вместе с тем информируем, что в соответствии с просьбами жителей Сегежского округа в «летний» период 2026 года планируется введение пригородного поезда по маршруту Сегежа – Надвоицы с 1 мая по 30 сентября.

