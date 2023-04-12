Каждое девятое ДТП в Карелии происходит с участием детей

За три месяца этого года 11 детей получили травмы в ДТП, сообщает ГИБДД Карелии. Каждая вторая авария происходит на автодорогах федерального и регионального значений, в них травмированы 7 юных участников дорожного движения. В городах и населенных пунктах произошло четыре ДТП, в которых травмированы четыре ребенка.

Более 70 процентов происшествий с пострадавшими произошли при участии детей в качестве пассажиров, половина травмирована в результате съезда автомобиля с дороги. При столкновении транспортных средств в двух ДТП травмированы два ребенка.

Дети в автомобиле являются самой уязвимой категорией пассажиров. В ДТП аналогичной тяжести они страдают значительно серьезнее, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей.

Данные статистики свидетельствуют о том, что водители часто игнорируют установленные правила перевозки несовершеннолетних, особенно, если расстояние таких поездок незначительное. За три месяца к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей привлечен 341 водитель.

В трех ДТП с участием юных пешеходов травмированы трое детей: 8, 12 и 14 лет. Два дорожных происшествия с участием детей-пешеходов зарегистрированы в Петрозаводске - травмированы два ребенка. Причинами наездов стали как переход проезжей части в неустановленном месте, так и непредоставление водителем преимущества пешеходу.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД на постоянной основе организуют проведение профилактических мероприятий с детьми и родителями, направленные на повышение дисциплинированности участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов. К участию привлекаются представители общественных организаций, родительской общественности, волонтеров, активистов, отрядов ЮИД. // Фото: ГИБДД Петрозаводска.