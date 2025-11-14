14 ноября 2025, 16:22
Карельских чиновников лишь через суд заставили снести пустующие бараки
Четыре дома в Сортавальском округе давно расселили, но сами дома не демонтировали
фото freepik
Сортавальских чиновников прокуратура и суд заставили снести пустующие старые гнилушки. Четыре аварийных дома в Хелюле давно расселили, а сами конструкции так и продолжили стоять. Причем аварийные бараки находились очень близко к жилой застройке, что нарушало требование пожарной безопасности.
В итоге прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием обязать администрацию Сортавальского округа снести эти старые постройки. Суд требования поддержал, а чиновникам ничего другого не оставалось, как демонтировать бараки.
Ранее мы писали, как от жителя Карелии потребовали снести пирс на реке.