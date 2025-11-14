Карельских чиновников лишь через суд заставили снести пустующие бараки

Сортавальских чиновников прокуратура и суд заставили снести пустующие старые гнилушки. Четыре аварийных дома в Хелюле давно расселили, а сами конструкции так и продолжили стоять. Причем аварийные бараки находились очень близко к жилой застройке, что нарушало требование пожарной безопасности.

В итоге прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием обязать администрацию Сортавальского округа снести эти старые постройки. Суд требования поддержал, а чиновникам ничего другого не оставалось, как демонтировать бараки.

