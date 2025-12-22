Карельские спортсмены завоевали путевки на первенство России

Сборная Карелии по муай-тай завоевала 11 медалей и путёвки на первенство России на турнире в Московской области. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

С 15 по 20 декабря в Московской области прошли одни из ключевых отборочных стартов сезона — чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по муайтай. В соревнованиях приняли участие почти 500 спортсменов из 21 региона страны.

Несмотря на серьёзную конкуренцию, карельские спортсмены завоевали на первенстве три золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей, а на чемпионате — бронзовую медаль. Кроме того, наши земляки получили право выступить на первенстве России.

