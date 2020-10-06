Карелия вышла на третье место в России по стоимости ОСАГО

Карелия вошла в тройку регионов-лидеров России по средней цене ОСАГО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

Самые дешевые полисы можно купить в Тыве (3,5 тыс. руб.), в Еврейском автономном округе (3,7 тыс. руб.) и Карелии (4 тыс. руб.)

Самым «дорогим» субъектом России стала Москва. Там стоимость полиса ОСАГО составила 9,19 тыс. руб. Второе место занимает Московская область с 9,11 тыс. руб. Республика Татарстан заняла третье место по стоимости полиса среди регионов РФ. Здесь средняя цена полиса ОСАГО составила в августе 8,9 тыс. руб.

«Петрозаводск говорит» писал о том, что в конце августа в РФ вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Согласно данному документу, страховые компании при определении тарифа могут учитывать качество вождения и соблюдение автомобилистами правил дорожного движения. В связи с принятием такого закона в регионах России наблюдается рост стоимости полисов ОСАГО, отметили специалисты.