Как справиться с агрессией в наше время и надо ли?

Текст: Елена Малишевская

Если мы зайдем в интернет и поищем определение для слова «агрессия», то сразу найдем формулировки, которые говорят о деструктивном поведении, направленном на нарушение социальных норм. Это придает агрессии негативную окраску. Когда мы слышим слово «агрессивный», сразу в уме выстраиваем цепочку: агрессивный, ага – нехороший человек. Опасный, неприятный, лучше держаться от него подальше. Такой подход психологу Ольге Красновой кажется не совсем верным. Мы поговорили о природе агрессии, о том, как распознать скрытую агрессию и что со всем этим делать.

Агрессия – набор химических реакций

Природа ничего не дает нам просто так. И агрессия является мощнейшим оборонительным механизмом. Агрессия – набор химических реакций, которые срабатывают тогда, когда организму кажется, что он в опасности. Именно они заставляют человека мобилизоваться, гормональную и иммунную системы настроиться на восстановление в случае возможной травмы. В основе агрессии лежит выработка гормона, который называется норадреналин. Страх и агрессия примерно из одного места растут. Страх и вырабатываемый адреналин отвечают за реакцию «Беги», агрессия и норадреналин – за реакцию «Бей».

«В агрессии как таковой ничего плохого нет. Это просто энергия. Она может быть использована как во благо, так и во вред. Точно так же, как энергия атома – все дело в конструктивности использования».

Агрессия бывает здоровой

Если мы говорим о здоровой агрессии, то на ней, в общем-то, строится все выживание человечества. Самый агрессивный сперматозоид, растолкав всех остальных, достигает цели. Для того чтобы эмбриону прикрепиться к стенке матки, тоже нужна определенная агрессия. Это с древних времен все идет, у нас в рептильном мозге отложилось. У кого будет больше всех добычи? Конечно, у самого мощного и агрессивного самца.

«В современной жизни нам, конечно, уже не надо добывать мамонта. Но здоровая агрессия лежит в основе соревнований (та самая спортивная злость), конкуренции, способности добывать себе финансы, борьбе за женщину (или мужчину)».

Агрессия бывает разрушительной

Нездоровая агрессия может проявляться неконструктивными вспышками, причиняющими вред и окружающим, и себе. В этом случае мы говорим об агрессии, которую надо каким-то образом ограничивать. Однако смысл не в том, чтобы агрессию подавить: если реактор накрыть крышечкой, сделать вид, что его там нет, он все равно рванет. Смысл в том, чтобы научить человека справляться с этой его жизненной силой. Но это большая работа. Она требует времени и желания того, с кем эта работа проводится.

Если человек все время подавляет свою агрессию, она переходит в состояние пассивной. Долгое время в нашем обществе любое проявление агрессии, даже конструктивной, считалось неприемлемым. Психика ищет выходы, хоть какую-то лазейку для того, что бурлит внутри.

Порой мы даже не замечаем воздействия пассивной агрессии, потому что она «завернута в фантик». Мало кто знает, что ирония и сарказм – это, по сути, агрессия. Но мы считаем это юмором. На шутку ведь не принято обижаться. Только после этого юмора нам как-то неприятно.

То же самое манипуляция. Это вообще большой простор для пассивной агрессии. Все эти фразы «Вообще-то, можно было бы и догадаться…» или «Хорошее платье, но разве с такой фигурой можно его надевать…» - они агрессивны.

«Такие высказывания нарушают наши границы. От того, что они завуалированы, обличены в другую форму - совета, пожелания, заботы о нас, шутки – их сложно распознать и сложно реагировать на них».

Игнорирование – тоже форма агрессии. К сожалению, долгое время оно у нас было в числе воспитательных элементов. Ребенка не ругают, не бьют, просто мама замолчала и ходит с лицом, похожим на куриную попку. Ученые выяснили, что игнорирование наносит ребенку даже больший вред, чем окрик или обидное высказывание.

Как распознать пассивную агрессию?

Важный момент – нам вроде бы ничего такого не сказали, а эмоцию мы чувствуем. Есть такая поговорка: если вам кажется, то вам не кажется.

«Если чье-то высказывание вам кажется обидным, то, скорее всего, вам сказали обидное, только представили это так, чтобы вам совестно было рассердиться. Если вы чувствуете потребность отреагировать – имеете на это полное право».

На какое-то неуместное замечание можно спокойно сказать: не надо мне так говорить. Мне это неприятно. Если вы терпите пассивную агрессию, значит, вы позволяете вторгаться в ваши границы и эту самую агрессию передавать вам. И тут возникает вопрос: кто ее должен в себе таскать – вы или тот, кому эта агрессия принадлежит?

Аутоагрессия

Есть еще такое важное понятие как аутоагрессия. Она возникает, когда по каким-то причинам человек не может или не хочет свою агрессию проявлять. Держать что-то долго в себе мы не в состоянии, агрессии нужен вектор, она должна быть куда-то направлена. Если она не будет направлена наружу, то агрессия рано или поздно оборачивается на себя.

«Аутоагрессия проявляется в виде самообвинения, самокритики. Но может обретать и вполне физические формы: это когда люди себя режут, причиняют себе боль, работают на износ, в том числе. Кормят себя неполезной едой, даже когда не очень хочется. И любые другие виды причинения ущерба своему здоровью».

Некоторые психологи считают и избыточный пирсинг одним из видов аутоагрессии. В норме человеку не хочется, чтобы ему было больно. Но люди, страдающие аутоагрессией, наоборот, ищут этих ситуаций. Есть иллюзия, что физическая боль помогает справляться с болью душевной: человек так «запилил» себя изнутри, что хочется отвлечься на другое сильное ощущение.

Аутоагрессия – серьезная проблема, редко ее удается решить без вмешательства специалиста. Но даже самостоятельно можно попробовать себе помочь. Например, задаться вопросом: а чей это голос в моей голове? И часто оказывается, что этот голос очень похож на голос того, кто когда-то мне эти неприятные вещи говорил. Голос одного из родителей, воспитательницы детского сада, первой учительницы, другого значимого взрослого, который проявил к нам агрессию в то время, когда мы ничего ему не могли противопоставить. Единственный вариант, который у нас был – принять это в себя. Отделив этот голос от своего собственного, и изгнав «человека» из своей головы, мы можем избавиться от аутоагрессии.

Ольга Краснова – практикующий психолог из Петрозаводска. Кроме того, танцовщица и тренер. Работает в интегративном подходе, то есть использует теоретический и методический арсеналы различных психотерапевтических школ. // Фото: freepik.com.