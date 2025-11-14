Инструменты украли со стройплощадки в Карелии

В полицию Кемского района обратились сотрудники одного из магазинов. Они сообщили о краже в размере более 20 тысяч рублей, сообщается пресс-службой МВД по РК.

В результате проведения оперативных действий был задержан 55-летний мужчина. Он знал, что в его доме ремонтируют крышу, и решил воспользоваться этим. Он свободно поднялся на чердак и, по версии полиции, похитил инструменты. Подозреваемый признался, что спрятал их в своем гараже, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях. В настоящее время все похищенное изъято полицейскими.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

