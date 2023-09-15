Инспекторы Водлозерского парка Карелии пугают медведей петардами

В конце лета участились случаи выходов медведей в населенные пункты, расположенные в границах Кижского заказника. Ситуация обострилась из-за довольно богатого урожая яблок в этом году, неправильной утилизации пищевых отходов, а также роста популяции медведей в республике в целом, сообщает пресс-служба Водлозерского парка.

Охрану территории Кижского заказника осуществляет Национальный парк «Водлозерский». По каждому обращению граждан инспекторы парка проводят проверку, сбор информации, а также отпугивающие мероприятия: используют петарды в местах предполагаемого пребывания медведя и обеспечивают ими местных жителей.

В районах населенных пунктов, расположенных в границах Кижского заказника, выявлены свалки, в том числе бытовых отходов. Материалы по ним направлены руководством парка для принятия мер в Росприроднадзор и Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Жителям Карелии рекомендуется издавать громкие звуки, предупреждая медведя о своем приближении. Также можно использовать спортивный (тренерский) свисток или металлический колокольчик, включить музыку на смартфоне. Для обеспечения личной безопасности приобрести средства защиты: баллон с перцовым газом (лучше приобретать специализированные баллоны, бьющие струей) и фальшфейер (одно из самых действенных средств).

Обнаружив медведя в населенном пункте на территории Кижского заказника, сообщите в полицию – 112 и парк – 8 953 527 78 73 (госинспектор в области охраны окружающей среды на территории заказника), 8-8142-59-98-98 (доб. 203), 8(921) 468-08-05 (заместитель директора по охране территории Водлозерского нацпарка). // Фото: freepik.com.