Грозы и сильные дожди возможны местами в пятницу в Карелии

Завтра, 3 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, по восточным районам местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный, на севере юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°C, днем +16, +21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +17, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +12, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pexels.com