Граждане не хотят платить долги за «нехорошие квартиры»

Текст, фото: Антонина Кябелева

В редакцию нашего издания обратились петрозаводчане, проживающие в доме № 45 на улице Красная. Граждане обеспокоены тем, что в их доме есть пустующие квартиры, за которые никто не платит.

Как рассказали жильцы дома, около двух лет пустует квартира № 9, долги по которой достигли серьезных сумм. Об этом свидетельствуют грозные предупреждения от ресурсоснабжающих организаций, которые с завидной регулярностью вывешиваются в подъезде дома, так сказать, на всеобщее обозрение. Люди боятся, что потом долги за «нехорошие квартиры» распределят между собственниками, которые исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

ООО «Комплексный расчетный центр города Петрозаводска» («КРЦ») вывесило предупреждение об ограничении предоставления коммунальных услуг, указав в объявлении, что на 1 февраля 2024 года долги по квартире № 9 за услуги водоснабжения и водоотведения составили 17 011, 92 рубля плюс пеня 4881,79 рубля.

АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «КРЦ» выступили с совместным обращением со ссылкой на долги по квартире № 9: «За жильцами квартир вашего дома числится многомесячная задолженность по оплате за коммунальные услуги. Накапливать долги в таких объемах недопустимо!» Заметим, в обращении апеллируют не к собственникам квартиры № 9, а ко всем жильцам дома, словно бы они ответственны за неоплаченные счета.

В марте 2024 года после снятия показаний в пустующей квартире № 9 на собственников дома № 45 раскидали оплату за ранее неучтенную электроэнергию, проведя ее по статье "общедомовые нужды".

За СОИ (содержание общедомового имущества) граждане в общей сложности доплатили 15 848,48 рубля.

Судя по составленному управляющей компанией ООО «ЖЭУ» письму, разосланному гражданам, квартира № 9 является муниципальной, то есть принадлежит городу Петрозаводску. В том, что на граждан свалились дополнительные платежи, управляющая компания винит городскую администрацию, которая «не передавала показания по электроэнергии в ресурсоснабжающую организацию ООО «Энергокомфорт Карелия».

Возмущение граждан нетрудно понять. Квартира пустует, собственник — петрозаводская администрация - за нее не платит, показания не передает, и даже, несмотря на огромное количество неисполненных судебных решений, не спешит предоставить освободившееся жилье нуждающимся гражданам. Одновременно управляющая компания тоже, образно говоря, «не чешется». Ведь именно управляющая организация обязана вести претензионную работу и подавать в суд на собственников, которые не желают оплачивать счета. Но нет, все всех устраивает. Петрозаводская администрация счета не оплачивает, а ООО «ЖЭУ» не спешит идти в суд.

С просьбой разобраться в ситуации граждане обратились в карельский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Ответ их откровенно разочаровал. В госкомитете на трех листах пересказали основы жилищного законодательства, подтвердив, что «обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение». В госкомитете пришли к выводу, что никаких нарушений при начислении платы за ЖКУ в доме № 45 допущено не было.

«Каждый потребитель оплачивает только свою долю в затратах коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды. Долги неплательщиков на добросовестных потребителей не распределяются»,

- сказано в ответе из госкомитета.

С просьбой прокомментировать ситуацию я обратилась в управляющую компанию ООО «ЖЭУ». В управляющей компании еще раз подтвердили, что квартира № 9 является муниципальной.

«Ее долги на жильцов не распространяются»,

- сказала специалист компании, представившаяся Олесей.

По ее словам, долгое время из этой квартиры не поступали данные за потребленную электроэнергию, и плата рассчитывалась по нормативу. После смерти гражданина, проживавшего в этой квартире, сотрудники ресурсоснабжающей организации сняли показания индивидуального прибора учета. Затем был сделан перерасчет всему дому, согласно индивидуальным показаниям прибора учета.

В управляющей организации сообщили, что еще не подавали в суд на петрозаводскую администрацию, чтобы взыскать долги. Пока, по словам Олеси, ООО «ЖЭУ» ограничивается претензионными письмами в мэрию Петрозаводска.

«Но в любом случае долги будет оплачивать администрация»,

- сказала специалист компании.

По ее словам, недавно из городской администрации пришел ответ, что там готовы заплатить только долги, образовавшиеся после смерти гражданина. Для того чтобы заставить собственника оплатить задолженность, накопленную при жизни гражданина, согласилась Олеся, управляющей компании придется обращаться в суд.

Она заметила, что раз в квартире никто не живет, то и никаких коммунальных ресурсов не тратится. Но ведь, как минимум, квартира отапливается, а значит долги продолжают расти. Олеся уверяет, что никаких счетов за услуги отопления не выставляется.

Достаточно зайти в подъезд дома, чтобы увидеть очередное объявление от ПАО «ТГК-1», в котором напоминают о необходимости погасить долги за отопление и горячую воду.

В списках должников обозначены две квартиры, в том числе квартира № 9 с долгом в 11 690,97 рубля.

В случае неоплаты компания грозит судом, наложением ареста на имущество и запретом выезда должника за рубеж.

Интересно, что недополучает деньги и сама управляющая организация. Судя по другому объявлению, за квартирой № 9 числится долг по статье «содержание управление» в сумме более 38 тысяч рублей, за по статье «капитальный ремонт» - более 20 тысяч рублей.

Пока управляющая организация и чиновники городской администрации заняты неторопливой перепиской, жильцы дома продолжают нервничать. Ведь именно им приходится регулярно читать предупреждения от различных ресурсоснабжающих организаций, то угрожающих ограничениями в предоставлении услуг канализации, то предупреждающих о судебных разбирательствах. Граждане опасаются, что, в конечном итоге, окажутся «крайними» и будут вынуждены оплачивать чужие долги.

Самое печальное, что у граждан нет никакой возможности вмешаться в эту ситуацию. Если только не пойти на кардинальные меры: сменить управляющую организацию или создать ТСЖ. Но на это потребуется немало сил и времени, да и нет никакой гарантии, что другая управляющая компания будет лучше. Создание ТСЖ — тоже затея не из простых. Как минимум, в доме должен найтись собственник, который бы взвалил на себя непростую работу председателя товарищества.

Конечно, если бы собственнику квартиры № 9, то есть сотрудникам петрозаводской администрации или хотя бы руководителям, отвечающим за жилищное хозяйство, взять и ограничить право выезда за рубеж, то, я уверена, проблему бы решили очень быстро. И долги бы оплатили, и квартиру оперативно передали бы нуждающимся. Но, увы, такой меры для чиновников в российском законодательстве не предусмотрено.