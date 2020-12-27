27 декабря 2020, 18:15
Общество

Госавтоинспекция продолжает проверять водителей автобусов в Карелии

Контроль пассажирских перевозок со стороны ГИБДД осуществляется на постоянной основе

В целях профилактики ДТП с участием автобусов сотрудники госавтоинспекции Карелии проверяют техническое состояние транспорта перевозящего пассажиров, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха, сообщает паблик «Госавтоинспекция Кондопоги».

Всем водителям, упрвляющим автобусами, инспекторы напоминают о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения.

Вчера «Петрозаводск говорит» опубликовал информацию о новых изменениях в расписании рейсов от Петрозаводского автовокзала.

Фото из группы «Госавтоинспекция Кондопоги»

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Карелия
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гибдд карелии
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Автобусы