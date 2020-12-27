27 декабря 2020, 18:15
Госавтоинспекция продолжает проверять водителей автобусов в Карелии
Контроль пассажирских перевозок со стороны ГИБДД осуществляется на постоянной основе
В целях профилактики ДТП с участием автобусов сотрудники госавтоинспекции Карелии проверяют техническое состояние транспорта перевозящего пассажиров, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха, сообщает паблик «Госавтоинспекция Кондопоги».
Всем водителям, упрвляющим автобусами, инспекторы напоминают о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения.
Вчера «Петрозаводск говорит» опубликовал информацию о новых изменениях в расписании рейсов от Петрозаводского автовокзала.
Фото из группы «Госавтоинспекция Кондопоги»