Горящий остров, провал на Балтийской и полезный арт-объект

Смотрите в пятничном выпуске «Дежурного по городу»:



Рядом с кадетским училищем на улице Балтийской провалилась пешеходная дорожка и появились ямы с водой. И решать эту проблему никто не спешит.



В Карелии полыхают лесные пожары. Лес загорелся даже на острове рядом с Валаамом — одной из главных достопримечательностей республики.



В «Ямке ОТЗ» появился арт-объект, сочетающий приятное с полезным — дерево для пластиковых крышек.

Есть что рассказать? Пишите «Дежурному по городу» сюда. Чем сможем — поможем.