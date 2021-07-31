31 июля 2021, 10:00
Горящий остров, провал на Балтийской и полезный арт-объект
Подробности — у «Дежурного по городу»
Смотрите в пятничном выпуске «Дежурного по городу»:
Рядом с кадетским училищем на улице Балтийской провалилась пешеходная дорожка и появились ямы с водой. И решать эту проблему никто не спешит.
В Карелии полыхают лесные пожары. Лес загорелся даже на острове рядом с Валаамом — одной из главных достопримечательностей республики.
В «Ямке ОТЗ» появился арт-объект, сочетающий приятное с полезным — дерево для пластиковых крышек.
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