10 августа 2025, 13:12
Происшествия

Главврач больницы с дочерью погибли, катаясь на гидроцикле по реке

Водитель гидроцикла выжил в результате столкновения с мостом
Скорая помощь
фото «Петрозаводск говорит»

Отец с дочерью погибли во время водной прогулки. Они катались на гидроцикле вместе с еще одним мужчиной.

По информации телеграм-канала 112, погиб главный врач Ивановской горбольницы ГБ-7 Евгений Стулов и его 20-летняя дочь.

Мужчина с дочкой и еще одним 48-летним мужчиной решили покататься на одном гидроцикле по реке Сунжа. 48-летний мужчина не справился с управлением и врезался в пешеходный мост. Стуловы погибли, а травмированный водитель в больнице. © «Петрозаводск говорит»

