Где найти "Счастье"

Современный жилой комплекс построили в микрорайоне Сайнаволок города Петрозаводска

«Счастье» – это комплекс одноэтажных коттеджей с плоской кровлей, просторной террасой и продуманной планировкой. Жить в «Счастье» – это значит иметь уникальную возможность ежедневно любоваться одним из самых красивых озёр Европы, дышать свежим лесным воздухом и находится в окружении доброжелательных соседей, разделяющих ваши ценности и представления о комфортной жизни. При этом дорога до центра города занимает не больше 15 минут.

Застройщик современного жилого комплекса «Счастье» - инвестиционно-строительная компания «Карельский оператор недвижимости».

Проект имеет продуманную уникальную концепцию. Ещё при разработке плана были проведены исследования, которые помогли выявить потребности семей, живущих в частных домах. Например, стало ясно, что наибольший интерес вызывают дома площадью 100-120 кв. м, пригодные для проживания семьи с двумя детьми и более. Важно наличие как минимум трёх спален, большой гостиной, одного или двух санузлов, а также отдельного помещения для котельной и постирочной. Все полученные данные были учтены при строительстве.

Уже сегодня вы можете оказаться в «Счастье» и своими глазами увидеть готовые коттеджи, которые уже ждут заселения хозяев. Продажей домов в жилом комплексе занимается известная в городе компания МФЦН. Записаться на осмотр можно по телефону: +7 (8142) 777-888.

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