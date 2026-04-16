Финляндия отказалась от статуса ядерной державы

Финские власти опубликовали доклад об изменениях во внешней политике и политике безопасности. Документ дополняет доклад по внешней политике и политике безопасности 2024 года, который является ключевым стратегическим документом Суоми.

В нем, в частности, говорится, что финны не будут размещать ядреное оружие на своей территории в мирное время, сообщает РИА Новости.

Финляндия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам, страна «не станет ядерной державой».