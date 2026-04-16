16 апреля 2026, 11:46
Сделки россиян с жильем могут пересмотреть задним числом в Финляндии
Посол России в Финляндии рассказал о ситуации с недвижимостью россиян в стране
Власти Финляндии могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки граждан России с недвижимостью, сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника – посла России в Финляндии Павла Кузнецова.
По словам дипломата, последние годы в Финляндии последовательно ужесточались правила покупки недвижимости россиянами. В 2025 году под предлогом «национальной безопасности» в стране был введен полный запрет на такие сделки.
Кузнецов убежден, что такие шаги являются дискриминацией по принципу гражданства и противоречат нормам международного права.
Он также отметил, что власти Финляндии с одобрения военных могут «получить возможность пересмотреть уже заключённые сделки с недвижимостью задним числом».