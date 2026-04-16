16 апреля 2026, 17:04
Легковушка впечаталась в столб на Лесном проспекте
За медицинской помощью обратился молодой водитель отечественного автомобиля
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Два автомобиля повреждены в результате аварии в Петрозаводске.
Утром 15 апреля на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка женщина-водитель автомобиля Exeed при развороте не уступила дорогу и столкнулась с отечественным автомобилем. После удара ВАЗ отлетел в фонарный столб.
Травмы получил молодой водитель отечественной легковушки. 21-летний молодой человек обратился за медицинской помощью. 53-летняя автолюбительница не пострадала. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
