Легковушка впечаталась в столб на Лесном проспекте

Два автомобиля повреждены в результате аварии в Петрозаводске.

Утром 15 апреля на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка женщина-водитель автомобиля Exeed при развороте не уступила дорогу и столкнулась с отечественным автомобилем. После удара ВАЗ отлетел в фонарный столб.

Травмы получил молодой водитель отечественной легковушки. 21-летний молодой человек обратился за медицинской помощью. 53-летняя автолюбительница не пострадала. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

